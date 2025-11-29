Циклон «Дитва» ударил по Шри-Ланке

На Шри-Ланке в результате тропического циклона "Дитва" погибли 123 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Jaffna Muslim со ссылкой на центр управления чрезвычайными ситуациями страны.

"123 человека погибли из-за экстремальных погодных условий в стране", - указано в Facebook.

По данным ведомства, еще 130 человек числятся пропавшими без вести на фоне погодных условий. Там также отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.