"Умные" радары начнут функционировать на платной дороге

На новом автомобильном участке "Баку-Губа-граница с Россией" установлены новые радары и камеры наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, новые устройства пока работают в тестовом режиме. Процесс осуществляется соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел.

Радары на платной дороге функционируют с использованием современной "умной системы контроля". В отличие от обычных спидометров, эти устройства обмениваются данными в реальном времени. Это означает, что на одном и том же участке дороги, где установлены последовательные радары, фиксируется дистанция между ними, и если водитель превышает разрешённую скорость на этом участке, система сразу регистрирует нарушение.

Умные радары также рассчитывают среднюю скорость автомобиля на маршруте. Таким образом, водителям необходимо соблюдать установленный скоростной режим не только перед радаром, но и на всём протяжении маршрута. Основная цель системы - повысить безопасность дорожного движения и предотвратить случаи искусственного снижения или увеличения скорости во избежание штрафов.

В настоящее время технические средства проходят тестирование. После завершения испытаний радары начнут полнофункционально фиксировать нарушения правил движения. Официальные органы предупреждают водителей, что новая система предназначена для обеспечения безопасности, и призывают строго соблюдать дорожные знаки.

Сообщается, что на 129-километровом платном участке дороги "Баку-Губа-граница с Россией" планируется установить около 20 точек с радарами и специализированными техническими средствами. Также обсуждаются предложения по увеличению разрешённой скорости на платной дороге.

В настоящее время максимальная скорость на дороге составляет 110 км/ч в соответствии с законодательством. Начальная точка участка - платёжный пункт "Yeni Yaşma", конечная точка - платёжный пункт "Yeni Sudur". Вдоль всего участка установлены дорожные знаки, указывающие максимально допустимую скорость.

Отметим, что знаки, указывающие максимальную скорость, а также радары и камеры наблюдения на платной дороге были установлены в январе этого года.