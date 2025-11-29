Вашингтон приостановил принятие решений по прошениям об убежище

Соединенные Штаты приостановили принятие решений по беженцам после стрельбы по военным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на соответствующую директиву.

"USCIS (Служба гражданства и иммиграции США. - "Газета.Ru") приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего", - поделился глава USCIS Джозеф Эдлоу

В частности, мера касается Афганистана. Иммиграционные запросы от них приостанавили на неопределенный срок.