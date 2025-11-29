WhatsApp перестанет работать на этих телефонах

Одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями - WhatsApp - с декабря перестанет работать на ряде мобильных устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно заявлению компании, на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS приложение больше не будет открываться, а пользователи не смогут отправлять и получать сообщения.

Список устройств, на которых WhatsApp перестанет функционировать:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2
  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone SE (1-е поколение)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus