WhatsApp перестанет работать на этих телефонах

Одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями - WhatsApp - с декабря перестанет работать на ряде мобильных устройств.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно заявлению компании, на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS приложение больше не будет открываться, а пользователи не смогут отправлять и получать сообщения.
Список устройств, на которых WhatsApp перестанет функционировать:
- Samsung Galaxy S5
- Sony Xperia M4 Aqua
- Motorola Moto X
- LG G4
- HTC One M8
- Huawei Ascend Mate 7
- Asus ZenFone 2
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 7
- iPhone SE (1-е поколение)
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
