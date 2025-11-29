Раскрыт самый дорогой смартфон Samsung

Складной смартфон Galaxy Z TriFold с тройным экраном будет стоить в несколько раз дороже обычных смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SamMobile.

В конце октября Samsung раскрыла Galaxy Z TriFold - первый смартфон бренда, который может складываться втрое. Инсайдеры предсказали, что аппарат в ближайшие недели должен появиться на рынке и он будет стоить заметно дороже актуальных обычных и складных смартфонов.

В сообщении инсайдеров говорится, что аппарат будет стоить не меньше 2000 долларов (156 тысяч рублей). То есть вероятно, что девайс оценят в 3000 долларов (235 тысяч рублей). Один из инсайдеров высказал предположение, что Galaxy Z TriFold появится на рынке по цене 2500 долларов (195 тысяч рублей). Таким образом, он будет дешевле другого тройного смартфона - Huawei Mate XT - на 300 долларов.

Скорее всего, концептуальный аппарат появится только в ряде стран - США, Южной Корее, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Также в отчете говорится, что устройство до конца 2025 года выйдет ограниченным тиражом, а в 2026 году состоится его полноценный релиз.