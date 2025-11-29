https://news.day.az/world/1798763.html Норвегия заработала более €50 млрд за счет поставок газа в ЕС С февраля 2022 года Норвегия заработала почти €55 млрд за счет поставок газа в Евросоюз (ЕС). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в данных Евростата. Более €36 млрд Норвегия получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России.
С февраля 2022 года Норвегия заработала почти €55 млрд за счет поставок газа в Евросоюз (ЕС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в данных Евростата.
Более €36 млрд Норвегия получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России.
Отмечается, что с начала 2019 года по январь 2022 года Норвегия зарабатывала в среднем примерно €420 млн в месяц за счет поставок газа в ЕС. Однако с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года доходы Норвегии подскочили в среднем до €1,24 млрд в месяц.
