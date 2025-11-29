Норвегия заработала более €50 млрд за счет поставок газа в ЕС

С февраля 2022 года Норвегия заработала почти €55 млрд за счет поставок газа в Евросоюз (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в данных Евростата.

Более €36 млрд Норвегия получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России.

Отмечается, что с начала 2019 года по январь 2022 года Норвегия зарабатывала в среднем примерно €420 млн в месяц за счет поставок газа в ЕС. Однако с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года доходы Норвегии подскочили в среднем до €1,24 млрд в месяц.