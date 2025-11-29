Успеха добиваются специалисты, работающие инновационными методами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела управления данными Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Кямран Агаев в ходе панельной дискуссии на "Ярмарке вакансий в сфере ИКТ 2025" в Баку, организованной Агентством.

"Продолжение работы традиционными методами может привести к неверному пути. За свою 25-летнюю карьеру я стал свидетелем нескольких революций и заметил, что специалисты, продолжающие действовать по старым подходам, редко добиваются успеха. Поэтому необходимо строить карьеру инновационными, а не традиционными способами", - подчеркнул он.

Он отметил, что искусственный интеллект внесет изменения в некоторые области, и эти изменения неизбежны и мы должны принять эту реальность.