Водитель спецтехники разгромил машины в России

Во дворе одного из жилых кварталов Санкт-Петербурга водитель спецтехники протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, техника неожиданно начала хаотично маневрировать и наносить повреждения машинам.

Сначала свидетели происшествия предполагали, что водитель находится под действием наркотических веществ. Однако позже врачи установили, что у мужчины произошёл инсульт прямо во время работы.