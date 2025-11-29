В Греции сообщили о необычном захоронении VII века до н.э.

Греческие археологи нашли в области Беотии древнее захоронение VII века до н. э., где женщина была похоронена в перевернутой диадеме, что является необычным фактом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщается в пресс-релизе министерства культуры Греции в соцсети X.

Отмечается, что причиной археологических исследований стало плановое строительство панелей солнечной генерации в этой местности.

В ходе раскопок археологи обнаружили захоронения архаического (800-490 года до н. э.) и классического (490-323 года до н. э.) периода и укрепленное поселение того же времени. На сегодняшний день было исследовано 40 могил.

Особое внимание археологов привлекла могила женщины, датируемая второй половиной VII века до н. э. Предположительно, на момент смерти ей было около 20-30 лет.

"На ее голове была размешена впечатляющая ритуальная бронзовая лентообразная диадема с крупной розеткой "в виде солнца" в центре лба, что символизировало ее превосходство и высокий статус", - сказано в пресс-релизе.

Изящная диадема была изготовлена с помощью чеканки и украшена повторяющимся орнаментом из обращенных друг к другу пар льва и львицы. Ранее эти животные символизировали царскую власть. Также ее высокий статус подтверждается украшениями, которые находились в гробнице. Среди них две крупные фиванские пряжки с выгравированными изображениями лошадей, ожерелье с крупным подвесным сосудом, бусины из слоновой кости и янтаря, розетки из тонких металлических пластин, бронзовые серьги, браслеты и спиралевидные кольца.

"В современную эпоху корона, надетая вверх ногами, символизирует отречение или падение монарха и в любом случае указывает на утрату власти и достоинства. Погребение знатной дамы относится к переходному социально-политическому контексту середины VII века до н. э. Это период, когда традиционная наследственная монархия пошатнулась, а возвышение знати привело в последующий период к утверждению олигархии и аристократического строя", - подчеркнули исследователи.

В настоящий момент раскопки продолжаются.