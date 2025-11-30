В США прославился пес с самой огромной головой в мире - ВИДЕО
В США набирает популярность необычный четвероногий рекордсмен - пес по кличке Туктук, которого уже называют обладателем самой большой собачьей головы в мире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Туктук относится к породе американский булли, которую годами выводили с широкой челюстью, массивной мускулатурой и мощной грудной клеткой. В результате его голова визуально почти вдвое крупнее человеческой - именно это и сделало пса звездой.
Несмотря на внушительный вид, хозяйка Тукутка отмечает: в жизни он спокойный, дружелюбный и даже немного ленивый. Пугающая внешность никак не отражает его характера - пес охотно идет на контакт и любит внимание.
Видео и фото рекордсмена стремительно расходятся по соцсетям, превращая Тукутка в новую интернет-сенсацию.
