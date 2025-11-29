Министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейскую гимнастику.

Он был избран на эту должность в третий раз большинством голосов на 31-м Конгрессе, состоявшемся в столице Чехии, Праге.

Следует отметить, что Фарид Гаибов возглавляет Европейскую гимнастику с 2017 года.