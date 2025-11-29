https://news.day.az/society/1798739.html Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики Министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики. Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Европейскую гимнастику. Он был избран на эту должность в третий раз большинством голосов на 31-м Конгрессе, состоявшемся в столице Чехии, Праге.
Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики
Министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейскую гимнастику.
Он был избран на эту должность в третий раз большинством голосов на 31-м Конгрессе, состоявшемся в столице Чехии, Праге.
Следует отметить, что Фарид Гаибов возглавляет Европейскую гимнастику с 2017 года.
