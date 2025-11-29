Али Керимли и Мамед Ибрагим допрашиваются по делу Рамиза Мехтиева

Председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и член Правления ПНФА Мамед Ибрагим допрашиваются Службой государственной безопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az, допрос Али Керимли и Мамеда Ибрагима был проведен в рамках начатого в их отношении расследования.

Отметим, что ранее в доме председателя ПНФА Али Керимли и члена Правления ПНФА Мамеда Ибрагима был проведен обыск.

Согласно информации, обыск и допрос в домах Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом в отношении Рамиза Мехтиева, которое расследует Служба государственной безопасности.

Напомним, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал в качестве меры пресечения домашний арест сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) УК.