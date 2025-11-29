В Азербайджане ожидается суровая зима

Этой осенью наблюдается аномально теплая погода, что усиливает предположения о том, что предстоящая зима может быть суровой, морозной и снежной.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" сообщил заведующий отделом экогеографии Института географии Энвер Алиев.

По словам специалиста, подобные погодные изменения ранее фиксировались очень редко, и вслед за ними зима действительно проходила с морозными днями.

Эколог отмечает, что более суровая зима может усугубить существующие проблемы. Несмотря на то что долгосрочные прогнозы погоды не отличаются высокой точностью, специалист всё же считает необходимым сохранять осторожность.

Он также добавил, что морозная и снежная зима может помешать вредителям уничтожать зелёные насаждения.

