https://news.day.az/society/1798794.html В доме Али Керимли обнаружено письмо Рамиза Мехтиева Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме председателя ПНФА Али Керимли. Как сообщает Day.Az, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, связанные с "Союзом миллиардеров", первоначальная отредактированная версия письма Рамиза Мехтиева, не попавшего в СМИ, и другие документы.
В доме Али Керимли обнаружено письмо Рамиза Мехтиева
Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме председателя ПНФА Али Керимли.
Как сообщает Day.Az, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, связанные с "Союзом миллиардеров", первоначальная отредактированная версия письма Рамиза Мехтиева, не попавшего в СМИ, и другие документы.
Представленные доказательства серьёзно усиливают подозрения в связях председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) с Рамизом Мехтиевым. Сообщается, что в ходе предварительного расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошены многочисленные свидетели и получены весомые доказательства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре