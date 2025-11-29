Неймар сыграл с серьезной травмой и забил гол

"Сантос" с бразильским нападающим Неймаром в составе обыграл "Спорт Ресифи" в матче 36‑го тура чемпионата Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Неймар, который в ноябре получил серьезное повреждение, записал на свой счет гол и результативную передачу.

"Сантос" за два тура до конца набрал 41 очко и занимает 15‑е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет два балла, но соперники "Витория" (39 очков) и "Форталеза" (37 очков) имеют игру в запасе.