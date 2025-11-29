Дорожная полиция предупредила водителей

Рост интенсивности движения на дорогах неизбежно влияет на вероятность ДТП. В этой связи в выходные дни, когда особенно на автомагистралях усиливается транспортный поток, от водителей требуется повышенная ответственность.

Как передает Day.Az, об этом заявило Главное управление Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что иногда несоблюдение водителями необходимых правил безопасности при выезде в дорогу, а также их небрежное поведение во время движения становятся причиной тяжёлых аварий, происходящих в выходные дни.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, планирующим поездки, призвав их воздерживаться от выезда на неисправных транспортных средствах, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и маневрировании, учитывать дорожные и погодные условия, а также не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии.

Чтобы запланированные поездки прошли приятно и безопасно, необходимо соблюдать соответствующие правила.