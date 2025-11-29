https://news.day.az/society/1798680.html Три сильные вспышки произошли на Солнце Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на 29 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.
Отмечается, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 02:24 по бакинскому времени и классифицированная как M5.9.
