Три сильные вспышки произошли на Солнце

Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на 29 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

Отмечается, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 02:24 по бакинскому времени и классифицированная как M5.9.