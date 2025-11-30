Трамп объяснил свое право накладывать ограничения на мигрантов

Законодательство США позволяет президенту накладывать ограничения на иммигрантов - представителей определенной нации.

Как передает Day.Az, на это указал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social на фоне сообщений об арестах граждан Афганистана по террористической статье.

"Секция 212 закона об иммиграции и национальности", - говорится в публикации.

Далее в сообщении Трамп приводит цитату из документа, согласно которому президент имеет право приостановить въезд как всех иностранцев, так и определенной их категории, если их пребывание в штатах наносит вред интересам государства.