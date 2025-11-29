AZAL провела техпроверку самолетов производства Airbus, все вопросы своевременно урегулированы

Авиакомпания Azerbaijan Airlines оперативно провела техническую проверку своего парка после получения официальных директив от компании Airbus.

Как передает Day.Az, об этом сказали в субботу в авиакомпании в ответ на запрос Trend.

"По итогам проверки были выявлены три воздушных судна, для которых производитель рекомендовал выполнить корректирующие действия. В соответствии с этими рекомендациями программное обеспечение указанных самолетов было возвращено к предыдущей стабильной версии. Указанные директивы были разосланы Airbus после выявления неполадок в системе управления самолетов семейства A320. Как сообщили в компании-производителе, при интенсивном солнечном излучении возможно искажение данных, используемых для управления полетом, в связи с чем было инициировано внеочередное обновление программного обеспечения и направлены соответствующие указания эксплуатантам воздушных судов", - сказали в авиакомпании.

Как отмечается, все технические вопросы со стороны AZAL были своевременно урегулированы.

"В настоящее время весь парк эксплуатируется в штатном режиме. AZAL всегда ставит приоритетом безопасность полетов. Выполнение рейсов авиакомпании полностью соответствует требованиям производителя и международным стандартам гражданской авиации", - добавили в AZAL.

Отметим, что ранее компания Airbus объявила об отзыве самолётов семейства A320 после серии инцидентов, когда мощные солнечные вспышки вызывали сбои в системе управления полётом, приводя к резкому изменению траектории без команд экипажа. Мера затронет порядка 6 тыс. воздушных судов - это более половины всех эксплуатируемых в мире самолётов A320.