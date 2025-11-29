Азербайджанский боксёр стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксёр Субхан Мамедов (50 кг) стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он одержал победу в финале над украинцем Максимом Рудиком.

Субхан Мамедов выиграл со счётом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) и стал чемпионом Европы.

Таким образом, сборная под руководством Эльбруса Рзаева завершила чемпионат Европы с тремя медалями. Ранее бронзовые медали завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

Отметим, что в чемпионате Европы принял участие 271 боксёр из 33 стран.