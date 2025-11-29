https://news.day.az/sport/1798752.html Азербайджанский боксёр стал чемпионом Европы Азербайджанский боксёр Субхан Мамедов (50 кг) стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он одержал победу в финале над украинцем Максимом Рудиком. Субхан Мамедов выиграл со счётом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) и стал чемпионом Европы.
Азербайджанский боксёр стал чемпионом Европы
Азербайджанский боксёр Субхан Мамедов (50 кг) стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он одержал победу в финале над украинцем Максимом Рудиком.
Субхан Мамедов выиграл со счётом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) и стал чемпионом Европы.
Таким образом, сборная под руководством Эльбруса Рзаева завершила чемпионат Европы с тремя медалями. Ранее бронзовые медали завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).
Отметим, что в чемпионате Европы принял участие 271 боксёр из 33 стран.
