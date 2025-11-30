https://news.day.az/sport/1798798.html Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари" По итогам первого сегмента квалификации Гран-при Катара семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон остался лишь на 18-й позиции .
По итогам первого сегмента квалификации Гран-при Катара семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон остался лишь на 18-й позиции .
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на прошлом этапе, который проходил в Лас-Вегасе, Хэмилтон также не смог пробиться через сито первого сегмента квалификации, оставшись в ней последним.
Таким образом, Хэмилтон стал третьим пилотом в новейшей истории, которому дважды подряд не удавалось выйти из первого сегмента квалификации. Два других случая произошли в сезоне-2009 Формулы-1, когда травмированного Фелипе Массу по очереди заменяли итальянцы Лука Бадоер и Джанкарло Физикелла.
