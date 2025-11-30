Крушение лодки в Конго

Не менее 20 человек погибли после того, как лодка перевернулась на озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным интернет-издания, небольшое судно перевозило пассажиров в столицу Киншаса. Что стало причиной инцидента, не сообщается. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели.

Как отмечает Africanews, подобные инциденты случаются в ДРК достаточно часто. В основном их причиной является перегруженность судов и отсутствие базовых средств защиты на воде, таких как спасательные жилеты.

Ранее в результате крушения судна в ДРК пропали без вести 64 человека. В сентябре на северо-западе страны в двух отдельных инцидентах погибли по меньшей мере 193 человека.