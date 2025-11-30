Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News

37-летний бывший двукратный чемпион UFC в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор подал судебный иск на телеканал Sky News по обвинению в клевете.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Middle Easy.

Согласно имеющейся информации, представители Макгрегора настаивают на том, что в ноябре 2024 года, когда Конор покидал зал суда, где рассматривалось дело против него по обвинению в сексуальном насилии, репортер телеканала Sky News обратился к нему, использовав фразу "вы насильник". По мнению стороны Макгрегора, данное выражение оскорбило его репутацию и было сказано в утвердительном ключе, а не в вопросительном.

Дальнейшее разбирательство будет проходить в Ирландии.