Ученые рассказали, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе

Запасы воды в Европе истощаются из-за глобального потепления, что приведет к серьезным и далеко идущим последствиям.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Огромные массы водных запасов Европы высыхают, как показывает новый анализ, основанный на спутниковых данных за два десятилетия, при этом пресноводные запасы сокращаются по всей территории Южной и Центральной Европы - от Испании и Италии до Польши и части Великобритании", - рассказали специалисты.

Отмечается, что сейчас в Европе наблюдается сильный дисбаланс. Территории севера становятся все влажнее, в то время как большие территории к югу, включая части Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, пересыхают.