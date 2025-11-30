https://news.day.az/hitech/1798810.html «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS сблизился с Землей Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем, снизил яркость. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем, снизил яркость.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Уточняется, что яркость тела сейчас составляет около 63 процентов от той, что была шесть дней назад.
В публикации отмечается, что, поскольку расстояние между объектом и Землей за это время сократилось на 10 миллионов километров, то основная причина снижения яркости - предположительно, продолжающееся удаление тела от Солнца.
