https://news.day.az/sport/1798815.html Сегодня завершится 13-й тур Премьер-лиги Мисли Сегодня завершится 13-й тур футбольного турнира Премьер-лиги Мисли. Day.Az сообщает, что в последний игровой день тура состоятся два матча. Первым на поле выйдут "Шамахы" и "Сумгаит". Встреча пройдёт на поле "Шамахы" и начнётся в 14:00. Заключительный матч тура состоится в 16:30: "Араз-Нахчыван" в гостях сыграет против "Габалы".
Ранее в рамках 13-го тура "Зиря" и "Карабах" одержали победы над "Кяпезом" и "Карван-Евлахом" со счётом 2:0. "Сабах" разгромил "Имишли" 3:0, а "Туран Товуз" и "Нефтчи" сыграли вничью 0:0.
