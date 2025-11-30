https://news.day.az/tourism/1798816.html Лавина сошла на туристов в Австрии - ВИДЕО Лавина накрыла восемь туристов на горнолыжном курорте Штубай в Австрии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всех удалось спасти, 4 человека получили лёгкие повреждения.
