Лавина сошла на туристов в Австрии

Лавина накрыла восемь туристов на горнолыжном курорте Штубай в Австрии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всех удалось спасти, 4 человека получили лёгкие повреждения.