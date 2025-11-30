Экопротест в Австралии парализовал работу порта

Протест против изменения климата у восточного побережья Австралии в воскресенье нарушил работу одного из крупнейших в стране портов экспорта угля. В ходе акции был арестован 21 человек.

Как передает Day.Az, это уже второй протест за два дня, приведший к нарушению работы в порту Ньюкасла.

Группа экоактивистов Rising Tide, взявшая на себя ответственность за акцию, сообщила, что сотни активистов на байдарках вошли в судоходную гавань Ньюкасла в воскресенье утром по местному времени, пишет Reuters.

Greenpeace Australia Pacific заявила, что трое ее активистов поднялись на угольное судно возле порта, остановив его работу в рамках "мирного протеста".

"Greenpeace вместе с Rising Tide и тысячами обычных людей в эти выходные предпринимают большие и маленькие действия", - заявил руководитель отдела климата и энергетики Greenpeace Australia Pacific Джо Рафалович.

В субботу протест в Ньюкасле вынудил прибывающее судно повернуть назад, и полиция арестовала 11 человек. Аналогичная многодневная акция протеста в защиту климата прошла в прошлом году, в ходе которой были арестованы 170 протестующих .

Уголь, наряду с железной рудой, - это один из основных товаров австралийского экспорта. Правительство Австралии взяло на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.