Впечатляющая формация парашютистов стала хитом соцсетей - ВИДЕО
В соцсетях завирусилось видео, на котором группа из 104 парашютистов из 20 стран продемонстрировала впечатляющую формацию над озером Уэйлс в штате Флорида, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что это впечатляющее достижение побило предыдущий мировой рекорд в 100 парашютистов, установленный в 2007 году.
