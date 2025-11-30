Впечатляющая формация парашютистов стала хитом соцсетей

В соцсетях завирусилось видео, на котором группа из 104 парашютистов из 20 стран продемонстрировала впечатляющую формацию над озером Уэйлс в штате Флорида, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что это впечатляющее достижение побило предыдущий мировой рекорд в 100 парашютистов, установленный в 2007 году.