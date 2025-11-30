Пугающая теория Хокинга об инопланетянах в "темном лесу", получила второе дыхание

Профессор Стивен Хокинг 15 лет назад выдвинул леденящую душу теорию о существовании инопланетян в "темном лесу", а теперь она может оказаться вполне правдоподобной.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Mirror, дело в том, что в этом году его предсказания об инопланетянах всплыли после теорий о комете 3I/ATLAS. Некоторые специалисты считали, что у нее внеземное происхождение.

Издание детализировало, что в 2010 году Хокинг выдвинул страшную теорию, известную как "гипотеза темного леса", объясняющую, почему человечество до сих пор не обнаружило инопланетян.

Он предполагал, что где-то может существовать множество инопланетных цивилизаций, но ни одна из них не хочет выдавать себя и раскрывать свое местонахождение более развитым цивилизациям.

Хокинг считал, что это должно вразумить человечество и не встречать с распростертыми объятиями инопланетян на Земле. Издание отметило, что если бы он сегодня был жив, он, вероятно, призывал бы ученых действовать осторожно, если бы 3I/ATLAS все таки оказалась чем-то большим, чем просто комета.

Но в NASA заверили, что: "Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли и останется далеко. Максимальное расстояние, на которое она приблизится к Земле, составляет около 1,8 астрономических единиц (около 270 млн км)".

В 2010 году Хокинг предупреждал: "Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, то результат может быть похож на тот, что был, когда Колумб высадился в Америке. Это не принесло пользы коренным американцам. Достаточно взглянуть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может превратиться в нечто, с чем мы не хотели бы встретиться".