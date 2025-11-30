На чемпионате мира Азербайджан представят 11 боксеров

В Дубае с 3 по 13 декабря пройдет чемпионат мира по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в чемпионате мира, в котором примут участие более 120 стран, будет представлена и сборная Азербайджана.

Главный тренер нашей команды Равшан Ходжаев выставил на соревнования 11 боксеров. На ринг выйдут Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Залимхан Сулейманов (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Мухаммедали Ашуралиев (60 кг), Магсуд Хасметов (63,5 кг), Заур Гахраманов (67 кг), Сархан Алиев (70 кг), Саидджамшид Сафаров (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Мухамед Абдуллаев (+92 кг).

В судейский состав чемпионата войдут Фуад Асланов и Ровшан Гадиров. Национальную сборную возглавит член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.