Аэропорт Грозного приостановил полеты

"Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
