Аэропорт Грозного приостановил полеты

Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Грозного.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Росавиации.

"Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.