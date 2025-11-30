Черного медведя заметили в ТЦ перед Рождеством

Черный медведь (барибал) пришел посмотреть на рождественские украшения, прогуливаясь по праздничному торговому центру в Теннесси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Посетители заметили животное, когда оно медленно прошлось мимо витрин и декораций.