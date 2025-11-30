https://news.day.az/world/1798832.html

Черного медведя заметили в ТЦ перед Рождеством - ВИДЕО

Черный медведь (барибал) пришел посмотреть на рождественские украшения, прогуливаясь по праздничному торговому центру в Теннесси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Посетители заметили животное, когда оно медленно прошлось мимо витрин и декораций.