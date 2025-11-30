На Бали не смогли спасти туриста после укуса змеи

На Бали врачи не смогли спасти 32-летнего туриста, которого укусил индийский крайт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его историю рассказало издание KP.RU.

На отдыхе мужчина почувствовал недомогание, но списал его на простуду или пищевое отравление. Спустя несколько дней его состояние серьезно ухудшилось. Так, турист стал терять зрение и речь.

В конечном итоге путешественник впал в кому. По следам двух проколов на руке медики выяснили, что его укусил индийский крайт - ядовитая змея. Более месяца врачи боролись за его жизнь, но он не выжил.