Лионель Месси побил мировой рекорд

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси отметился результативной передачей в полуфинальном матче Кубка МЛС против "Нью-Йорк Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, теперь на счету аргентинца 405 результативных передач. Он покорил рекорд по ассистам, который принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу.

"Интер Майами" одержал победу со счетом 5:1. В финальном матче команда Месси сыграет с "Ванкувер Уайткэпс". Встреча состоится 6 декабря.

На счету 38-летнего Месси 896 голов и 405 голевых передач в 1136 официальных матчах. За "Барселону" футболист сделал 941 результативное действие, за "Пари Сен-Жермен" - 66, за "Интер Майами" - 117, а за сборную Аргентины - 176. В последних десяти матчах отметился 25 результативными действиями (12 голов и 13 передач).

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".