Ким Чен Ын рассказал о новой задаче ВВС КНДР

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что ВВС страны будут обеспечены новыми стратегическими средствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будут переданы новые стратегические военные средства, им будет поручена новая важная задача", - говорится в сообщении.

Трудовая партия Кореи рассчитывает, что ВВС страны сыграют свою роль в качестве "средства сдерживания ядерной войны".