Более 518 тыс. избирателей проголосовали в парламентских выборах в Кыргызстане

По состоянию на 12:00 30 ноября 2025 года свои голоса отдали 518,473 избирателя, что составляет 12,07 процента от числа зарегистрированных граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со ссылкой на ЦИК Кыргызстана, явка по округам разнится: округ № 1 - 16,22%, округ № 4 - 15,60%, округ № 13 - 15,91%, округ № 15 - 15,20%, округ № 30 - 15,33%. Наименьшая явка отмечена в округе № 20 - 7,30%, округе № 24 - 7,71%, округе № 21 - 8,46%.

Общее количество избирателей, включенных в списки, составляет 4 294 243 человека. Голосование продолжается по всей стране, избиратели смогут отдать свои голоса до окончания работы участков.