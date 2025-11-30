Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня проголосовал на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (местный парламент).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана.

После голосования Жапаров подчеркнул, что нынешняя кампания проходит по новым стандартам прозрачности. Президент прибыл на избирательный участок утром и отметил, что процедура заняла всего несколько минут благодаря полной автоматизации процесса.

"Человеческий фактор исключен. Раньше бюллетени развозили вручную, оставляли лишние экземпляры, могли ставить отметки за кандидатов. Сейчас такого нет - все компьютеризировано", - заявил он.

Президент напомнил, что переход к цифровым процедурам был необходим, учитывая политические кризисы прошлых лет.

"Как все помнят, в республике трижды были перевороты - из-за выборов, президентских или парламентских", - отметил он.

Жапаров выразил надежду на более высокую явку, в том числе благодаря возможности дистанционного голосования, и призвал граждан активно участвовать в выборах. В то же время он признал, что одной из остающихся проблем остается подкуп и продажа голосов.