В США запретят импорт дронов из Китая

С 23 декабря в США будет введен запрет на импорт всех дронов китайской компании DJI из-за угрозы национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Verge.

Подобное решение о запрете дронов DJI будет принято на основании положений Национального закона о защите оборонной промышленности, который предоставляет президенту США полномочия ограничивать поставки товаров, способных нанести ущерб безопасности страны. Американских политиков беспокоит тот факт, что китайская компания может шпионить за американцами, хотя у правительства США недостаточно доказательств этому.

Факт передачи КНР каких-либо данных отрицают и в самой компании, подчеркнули в издании. Специалисты пообещали удалить все журналы полетов в США. В DJI утверждают, что их дроны важны для фермеров, энергетических компаний и спасателей, поскольку им нет достойной альтернативы. Большинство старых конкурентов, таких как Skydio, переориентировались на корпоративный и военный секторы.

Тем не менее, как отмечается в статье, президент Дональд Трамп и американские законодатели предпочитают, чтобы в небе "доминировали" дроны США, а не Китая.