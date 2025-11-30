Турецкий беспилотник установил мировое достижение
Первый турецкий беспилотный боевой самолёт Bayraktar KIZILELMA стал первым в мире беспилотным боевым самолётом, поразившим воздушную цель с реактивным двигателем.
Как передаёт Day.Az, информацию об этом распространил TRT Haber.
Большинство существующих в мире проектов беспилотных боевых самолётов разрабатываются для выполнения задач "воздух-земля". До сих пор ни одна беспилотная платформа в мире не обладала способностью вести огонь по воздушным целям. Bayraktar KIZILELMA, выполнив такой выстрел, доказал более высокий уровень своих боевых возможностей. Таким образом, став первой и единственной подобной платформой в мире, он открыл новую эпоху в истории авиации.
