Тропический шторм в Юго-Восточной Азии затронул миллионы людей

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в трех странах Юго-Восточной Азии, превысило 500 человек. В течение выходных продолжались усилия по оказанию помощи десяткам тысяч перемещенных лиц.

Как передает Day.Az, Индонезия, Малайзия и Таиланд столкнулись с масштабными разрушениями после того, как на Малаккский пролив обрушился длившийся неделю редкий тропический шторм, вызвавший проливные дожди и порывистый ветер. В Индонезии погибло 336 человек, в Таиланде - 170, в Малайзии - два человека, пишет Reuters.

Спасатели и специалисты по оказанию помощи в странах Юго-Восточной Азии в воскресенье все еще пытались добраться до многих пострадавших от наводнения районов, несмотря на то, что вода отступила, и десятки тысяч человек были эвакуированы в трех странах.

Согласно официальной статистике, пострадали более 4 миллионов человек: почти 3 миллиона на юге Таиланда и 1,1 миллиона на западе Индонезии.