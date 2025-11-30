Председатель "Национального совета", бывший депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джамиль Гасанли пытался покинуть Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гасанли заявил в соцсетях, что планирует вместе с женой отправиться в Дубай "на семейное мероприятие дочери". Однако в аэропорту ему было отказано в выезде из страны. При этом его жена покинула Азербайджан.

Ранее, 29 ноября, в домах членов Национального совета, председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима, были проведены обыски, после чего они были допрошены в Службе государственной безопасности. Процесс связан с уголовным делом Рамиза Мехтиева, которое расследует СГБ.

По другой информации, вчера вечером в Турции была задержана и доставлена на миграционный пункт в Стамбуле для депортации в Азербайджан член Национального совета Гюльтекин Гаджибейли. Ранее СМИ сообщали о том, что Гаджибейли покинула страну, что она сама отрицала, однако вскоре стало известно, что её опровержение было сделано из Турции.

Кроме того, во время обыска в доме Али Керимли обнаружены материалы, связанные с "Союзом миллиардеров", первоначальная отредактированная версия письма Рамиза Мехтиева и другие документы.

Попытки Гасанли покинуть страну вызывают вопросы: на какое "срочное семейное мероприятие" в Дубае он собирался, пока проводились такие масштабные проверки и допросы.