Ученые нашли радиоактивную серу в образцах породы с Луны

В образцах породы с Луны нашли следы серы. И это очень экзотическая находка, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.

Астронавты собрали образцы на Луне во время миссии NASA "Аполлон" в 1972 году. Они привезли около 110,5 килограммов лунных пород и образцов керна.

Некоторые собранные ими образцы были запечатаны и хранились в надежде, что будущие исследователи, используя современное оборудование, смогут проанализировать их и сделать новые открытия.

Теперь исследовательская группа под руководством геохимика Джеймса Доттина, доцента кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах в Университете Брауна, сделала это. Они поместили образцы лунных пород в герметичные аналитические камеры и с помощью лазера нагревали и испаряли крошечные части материала. Затем ввели полученный пар в детектор, который измерял, какие атомы присутствовали в шлейфе.

Исследователи обнаружили неожиданность в вулканических породах, взятых из региона Литтроу в спутнике Тельца на Луне. Анализ показал, что образцы содержат соединения серы, сильно обедненные серой-33 - одним из четырех радиоактивно стабильных изотопов серы. Обедненные образцы резко контрастируют с соотношениями изотопов серы, обнаруженными на Земле.

"До этого считалось, что лунная мантия имеет такой же изотопный состав серы, как и Земля. Именно этого я и ожидал увидеть, анализируя эти образцы. Но вместо этого мы увидели значения, которые очень отличаются от всего, что мы находим на Земле", - проанализировал результаты Доттин.