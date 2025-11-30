Иран задержал судно под флагом Эсватини

Иран задержал в воскресенье судно под флагом Эсватини, перевозившее 350 тысяч литров контрабандного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, по словам командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, задержано судно, перевозившее контрабандное топливо в форме газойля под флагом Свазиленда (Эсватини). Оно было доставлено к побережью Бушера по решению суда, и его содержимое будет выгружено, пишет Reuters.

Иран, в котором из-за крупных субсидий и резкого падения курса национальной валюты одни из самых низких цен на топливо в мире, борется с масштабной контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в государства Персидского залива.