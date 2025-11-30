В OpenAI пожаловались на плавящиеся процессоры

Компании Google и OpenAI объявили о снижении лимитов генерации контента в своих новых продуктах Nano Banana Pro и Sora соответственно. Причиной называют высокую нагрузку на вычислительные ресурсы из-за популярности сервисов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

По словам руководителя направления Sora в OpenAI Билла Пиблза, пользователи бесплатной версии платформы теперь смогут создавать не более шести видео в день. При этом лимиты для подписчиков ChatGPT Plus и Pro остаются без изменений. Пиблз подчеркнул, что пользователи могут приобретать дополнительные видео в рамках кампании по монетизации платформы.

"Наши графические процессоры плавятся, и мы хотим, чтобы как можно больше людей получили доступ к Sora!" - отметил он.

Google в свою очередь ограничила бесплатных пользователей Nano Banana Pro двумя изображениями в день вместо трех, как это было на старте. В компании уточнили, что подобные ограничения могут корректироваться без предварительного уведомления, что является обычной практикой после выхода популярных продуктов. Также Google, по всей видимости, ограничивает доступ бесплатных пользователей к функциям Gemini 3 Pro.