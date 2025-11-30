https://news.day.az/world/1798859.html В Париже крыса забежала в прилавок с хлебом - ВИДЕО В Париже крыса забралась прямо в прилавок с хлебом и неплохо там себя чувствовала. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Посетители пекарни заметили грызуна, который спокойно бегал по свежей выпечке, вызывая шок у прохожих.
В Париже крыса забежала в прилавок с хлебом - ВИДЕО
В Париже крыса забралась прямо в прилавок с хлебом и неплохо там себя чувствовала.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Посетители пекарни заметили грызуна, который спокойно бегал по свежей выпечке, вызывая шок у прохожих.
