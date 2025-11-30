В Париже крыса забежала в прилавок с хлебом

В Париже крыса забралась прямо в прилавок с хлебом и неплохо там себя чувствовала.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Посетители пекарни заметили грызуна, который спокойно бегал по свежей выпечке, вызывая шок у прохожих.