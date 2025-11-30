Cəmil Həsənli Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıb

"Milli Şura"nın sədri Cəmil Həsənli dindirilmək üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıb.

Day.Az xəbər verir ki, o, PA-nın sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilməsi üçün DTX-yə cəlb edilib.

Qeyd edək ki, "Milli Şura"nın sədri, sabiq deputat Cəmil Həsənli Azərbaycandan qaçmaq istəyib.