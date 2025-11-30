Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Швейцарию

В период с января по октябрь текущего года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано 172,8 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 96,6 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Отмечается, что в прошлом году экспорт нефти из Азербайджана в Швейцарию не осуществлялся.

Напомним, что с января по октябрь 2025 года общий экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана составил около 20,8 млн тонн на сумму свыше 10,9 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в денежном выражении сократился на 1,9 млрд долларов США (15%), а по объёму увеличился на 182,6 тыс. тонн (0,9%).