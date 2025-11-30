https://news.day.az/autonews/1798861.html Китайские Exceed глохнут на ходу - ВИДЕО Новые китайские EXEED глохнут на ходу из-за заводского брака. Некоторые машины самостоятельно тормозят на больших скоростях, подвергая опасности водителей.
Как передает Day.Az, владельцы EXEED сообщили, что их машины замертво глохнут во время движения из-за бага системы старт-стоп, которая автоматически перезапускает двигатель для экономии топлива. После резкого самовольного торможения на панели управления выводятся сразу все ошибки.
Автолюбители также делятся, что машина может безвозвратно заглохнуть и при обычном переключении передачи на заднюю.
