Тысячи людей почтили память жертв крупнейшего пожара в Гонконге

Более тысячи человек принесли цветы к импровизированному мемориалу жертвам смертоносного пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Тай По Гонконга.

Как сообщает Day.Az, причина пожара в многоэтажном жилом комплексе, в результате которого погибло 146 человек, а 150 до сих пор числятся пропавшими без вести, все еще расследуется на фоне общественного возмущения и тревоги из-за непринятых во внимание предупреждений о пожарной опасности и доказательств небезопасных методов строительства.

Скорбящие выстроились в очередь, растянувшуюся более чем на километр вдоль берега канала возле сгоревшего жилого комплекса "Ван Фук Корт", чтобы возложить цветы в память о погибших. Некоторые прикрепляли стикеры с адресами жертв.

Пекин предупредил, что будет использовать закон о национальной безопасности для подавления любых "антикитайских" протестов после пожара, пишет Reuters.

Запах дыма все еще висел в воздухе четыре дня после того, как быстро распространяющийся пожар охватил фасад семи жилых башен, находящихся на реконструкции в районе Тай По на севере Гонконга.

Подтверждено, что среди погибших семь индонезийских помощников по дому и один филиппинский помощник, а десятки рабочих-мигрантов числятся пропавшими без вести.

В субботу полиция задержала 24-летнего Майлза Квана, который входил в группу, инициировавшую петицию с требованием провести независимое расследование возможной коррупции и пересмотреть надзор за строительством, сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Reuters не удалось установить, был ли он арестован.

Онлайн-петиция, продвигаемая группой, к субботнему вечеру собрала более 10 тысяч подписей, после чего она была закрыта.

Вскоре после этого житель Тай По, проживающий за границей, создал вторую петицию с аналогичными требованиями. К воскресенью петицию подписали более 2700 человек. "Правительство обязано перед гонконгцами проявить реальную и ясную ответственность", - говорится в петиции.

Власти начали уголовное и коррупционное расследование. Арестованы 11 человек за обвинение в возможной коррупции и использование небезопасных материалов во время ремонтных работ на территории комплекса.

Спасательные работы на месте происшествия завершились в пятницу.

Пожар начался в среду днем и быстро охватил семь из восьми 32-этажных зданий комплекса, которые были обернуты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой, а также покрыты слоем пенопластовой изоляции для проведения ремонтных работ.

Власти заявили, что пожарная сигнализация в комплексе, где проживает более 4600 человек, работала неправильно.

Этот пожар стал самым смертоносным в Гонконге с 1948 года, когда в результате пожара на складе погибло 176 человек.